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Редкин Николай Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Редкина (Малахова) Устинья/Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
15.06.1933

Дочь: Сахарова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Редкина (Малахова) Устинья/Анастасия Петровна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Смерть
1942

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