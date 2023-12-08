Редкин Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1933
Дочь: Сахарова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Редкина (Малахова) Устинья/Анастасия Петровна
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Смерть
1942