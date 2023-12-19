Бестемьянова Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бестемьянова Татьяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Бестемьянов Демид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: Бестемьянов Демид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: Бестемьянов Демид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Севергина Ольга

Отец ребёнка: Бестемьянов Демид

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Соснина Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Бестемьянов Демид

Смерть
Неизвестно

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