Мельник Пётр Васильевич
Место рожденияд. Новосёлки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Дата рожденияМежду 1870 и 1873
Дата смерти1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1870 и 1873
д. Новосёлки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Бракосочетание
17.07.1894
д. Залужье, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Смерть
1919