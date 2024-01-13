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Мельник Пётр Васильевич

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Место рождения

д. Новосёлки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния

Дата рождения

Между 1870 и 1873

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1870 и 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Новосёлки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Бракосочетание
17.07.1894

Жена: Мельник Матрона Филипповна

д. Залужье, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Смерть
1919
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