Лопатин Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рождения04.03.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1965
Отец: Лопатин Михаил Семенович
Мать: Лопатина Вера Семеновна
Бракосочетание
07.06.1985
Бракосочетание состоялось в д. Карамас-Пельга, в Карамас-Пельгинском сельском совете, председатель с/с Артанов Николай Аркадьевич
Рождение ребёнка
09.12.1993
Мать ребёнка: Лопатина Римма Михайловна
Карамас-Пельга, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика