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Лопатин Андрей Михайлович

Место рождения

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

04.03.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1965

Отец: Лопатин Михаил Семенович

Мать: Лопатина Вера Семеновна

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.06.1985

Жена: Лопатина Римма Михайловна

Бракосочетание состоялось в д. Карамас-Пельга, в Карамас-Пельгинском сельском совете, председатель с/с Артанов Николай Аркадьевич
Рождение ребёнка
09.12.1993

Сын: Лопатин Даниил Андреевич

Мать ребёнка: Лопатина Римма Михайловна

Карамас-Пельга, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика

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