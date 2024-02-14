Махубзямал Тимиргалеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хамидулла Сабитов
Рождение ребёнка
29.06.1883
Сын: Гафиатулла
Отец ребёнка: Хамидулла Сабитов
Рождение ребёнка
21.04.1886
Сын: Гатаулла
Отец ребёнка: Хамидулла Сабитов
Рождение ребёнка
13.07.1894
Сын: Сунгатулла
Отец ребёнка: Хамидулла Сабитов
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Бибирахима
Отец ребёнка: Хамидулла Сабитов
Рождение ребёнка
1903
Сын: Гарифулла
Отец ребёнка: Хамидулла Сабитов
Смерть
Неизвестно