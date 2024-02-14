Махубзямал Тимиргалеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махубзямал Тимиргалеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамидулла Сабитов

Рождение ребёнка
29.06.1883

Сын: Гафиатулла

Отец ребёнка: Хамидулла Сабитов

Рождение ребёнка
21.04.1886

Сын: Гатаулла

Отец ребёнка: Хамидулла Сабитов

Рождение ребёнка
13.07.1894

Сын: Сунгатулла

Отец ребёнка: Хамидулла Сабитов

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Бибирахима

Отец ребёнка: Хамидулла Сабитов

Рождение ребёнка
1903

Сын: Гарифулла

Отец ребёнка: Хамидулла Сабитов

Смерть
Неизвестно

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