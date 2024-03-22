Зрилова (Абрамова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зрилова (Абрамова) Евдокия

Место рождения

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

27.02.1914

Дата смерти

29.09.1994

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

Около 1872 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

1936 г.р.
1938 г.р.
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1946 г.р.
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Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1914

Отец: Абрамов Иуда (Юдай)

Мать: Абрамова Евдокия

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1935

Муж: Лобачев Федор

Рождение ребёнка
06.02.1936

Дочь: Зрилова Валентина

Отец ребёнка: Лобачев Федор

Рождение ребёнка
01.07.1938

Дочь: Языкова Наталья

Отец ребёнка: Лобачев Федор

Рождение ребёнка
11.04.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лобачев Федор

Москва
Рождение ребёнка
13.09.1946

Дочь: Котова Елена

Отец ребёнка: Лобачев Федор

Рождение ребёнка
11.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лобачев Федор

Москва
Смерть
29.09.1994
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