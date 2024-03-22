Зрилова (Абрамова) Евдокия
Место рождения
Дата рождения27.02.1914
Дата смерти29.09.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1914
Отец: Абрамов Иуда (Юдай)
Мать: Абрамова Евдокия
Бракосочетание
1935
Муж: Лобачев Федор
Рождение ребёнка
06.02.1936
Дочь: Зрилова Валентина
Отец ребёнка: Лобачев Федор
Рождение ребёнка
01.07.1938
Дочь: Языкова Наталья
Отец ребёнка: Лобачев Федор
Рождение ребёнка
11.04.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лобачев Федор
Москва
Рождение ребёнка
13.09.1946
Дочь: Котова Елена
Отец ребёнка: Лобачев Федор
Рождение ребёнка
11.12.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лобачев Федор
Москва
Смерть
29.09.1994