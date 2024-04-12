Freymuth Ernst — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Freymuth Ernst

Место рождения

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond

Дата рождения

07.07.1896

Пол

Мужской

Отец

1843 г.р.

Мать

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1896

Отец: Freymuth Karl* Konstantin

Мать: Freymuth Alma Leontine Frommholdine

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Работа или профессия
Неизвестно
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