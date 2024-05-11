Авилов Филипп Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авилова Краснова Татьяна Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авилова Ксения Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авилов Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Авилова Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
01.01.1918
Сын: Авилов Александр Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно