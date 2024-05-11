Авилов Филипп Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвилов Филипп Степанович

Авилов Филипп Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авилова Краснова Татьяна Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авилова Ксения Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авилов Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Авилова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
01.01.1918

Сын: Авилов Александр Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.