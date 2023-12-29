Свешникова (Пухова) Анна Семёновна
Место рожденияСуздаль, Московская Губерния Российская Империя
Дата рождения1761
Дата смерти14.03.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Купчиха
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Лужнова (Свешникова) Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Свешников Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1787
Сын: Свешников Алексей Иванович
Отец ребёнка: Свешников Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
30.12.1789
Отец ребёнка: Свешников Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Свешникова) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Свешников Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
15.07.1795
Дочь: (Свешникова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Свешников Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Свешникова) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Свешников Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Свешников Арсений Иванович
Отец ребёнка: Свешников Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Свешников Иван Гаврилович
Смерть
14.03.1834