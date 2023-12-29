Свешникова (Пухова) Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Пухова) Анна Семёновна

Место рождения

Суздаль, Московская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1761

Дата смерти

14.03.1834

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Купчиха
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Лужнова (Свешникова) Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Свешников Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1787

Сын: Свешников Алексей Иванович

Отец ребёнка: Свешников Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
30.12.1789

Сын: Свешников Иван Иванович

Отец ребёнка: Свешников Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Свешникова) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Свешников Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
15.07.1795

Дочь: (Свешникова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Свешников Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Свешникова) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Свешников Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Свешников Арсений Иванович

Отец ребёнка: Свешников Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Свешников Иван Иванович

Отец ребёнка: Свешников Иван Гаврилович

Смерть
14.03.1834

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