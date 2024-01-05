Крушинская (Медведева) Пелагея Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиС 1851 по 1857 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Медведев Семён Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1847 ст.
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: (Крушинская) Евгения Семёнова
Отец ребёнка: Крушинский Семён Константинов
Рождение ребёнка
1850 ст.
Отец ребёнка: Крушинский Семён Константинов
Смерть
С 1851 по 1857 ст.