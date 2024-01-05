Крушинская (Медведева) Пелагея Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крушинская (Медведева) Пелагея Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

С 1851 по 1857 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Медведев Семён Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1847 ст.

Муж: Крушинский Семён Константинов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: (Крушинская) Евгения Семёнова

Отец ребёнка: Крушинский Семён Константинов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Крушинский Яков Семёнов

Отец ребёнка: Крушинский Семён Константинов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Смерть
С 1851 по 1857 ст.
Сысерть, Сысертский, Свердловская область

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