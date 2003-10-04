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Сироткин Алексей Максимович

Место рождения

Тобурданово, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

01.03.1946

Дата смерти

04.10.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1946

Отец: Сироткин Максим Семенович

Мать: Сироткина Нина Михайловна

Тобурданово, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
19.02.1967

Сын: Сироткин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Сироткина Юлия Николаевна

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
20.10.1971

Сын: Сироткин Эдуард Алексеевич

Мать ребёнка: Сироткина Юлия Николаевна

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
09.05.1974

Дочь: Мясникова Луиза Алексеевна

Мать ребёнка: Сироткина Юлия Николаевна

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
04.10.2003
Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
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