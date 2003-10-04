Сироткин Алексей Максимович
Место рождения
Дата рождения01.03.1946
Дата смерти04.10.2003
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1946
Рождение ребёнка
19.02.1967
Сын: Сироткин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Сироткина Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
20.10.1971
Сын: Сироткин Эдуард Алексеевич
Мать ребёнка: Сироткина Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
09.05.1974
Дочь: Мясникова Луиза Алексеевна
Мать ребёнка: Сироткина Юлия Николаевна
Смерть
04.10.2003
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика