Ческидов Филлип Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Сын: Ческидов Тимофей Филиппович
Мать ребёнка: Ческидова Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
1795 ст.
Дочь: Ческидова Акулина Филипповна
Мать ребёнка: Ческидова Матрена Васильевна
Солодилова, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно