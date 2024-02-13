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Ческидов Филлип Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Ческидов Иван Григорьевич

Мать: Ческидова Настасья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ческидова Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Ческидов Тимофей Филиппович

Мать ребёнка: Ческидова Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
1795 ст.

Дочь: Ческидова Акулина Филипповна

Мать ребёнка: Ческидова Матрена Васильевна

Солодилова, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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