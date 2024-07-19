Параничев Иван Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиПосле 1875
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1845
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Параничева Серафима Гавриловна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Никулина Афанасия Ивановна
Мать ребёнка: Параничева Серафима Гавриловна
Смерть
После 1875