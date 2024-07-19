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Параничев Иван Васильевич

Место рождения

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

После 1875

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1845

Жена: Параничева Серафима Гавриловна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Параничев Федор Иванович

Мать ребёнка: Параничева Серафима Гавриловна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Никулина Афанасия Ивановна

Мать ребёнка: Параничева Серафима Гавриловна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1875
Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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