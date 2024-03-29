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(Мартакова) Ксения Андреевна
(Мартакова) Ксения Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.01.1917
Пол
Женский
Отец
Мартаков Андрей Степанович
Мать
Мартакова Анна Васильевна
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1917
Отец:
Мартаков Андрей Степанович
Мать:
Мартакова Анна Васильевна
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