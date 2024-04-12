Тохтамыш (Темир) Марина Лазарьевну
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Бракосочетание
06.11.1894
Рождение ребёнка
17.05.1895
Дочь: София Дмитриевна
Отец ребёнка: Тохтамыш-Сарбаш Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
24.09.1896
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Тохтамыш-Сарбаш Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
02.02.1901
Дочь: Евфросиния
Отец ребёнка: Тохтамыш-Сарбаш Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
28.10.1909
Сын: Тохтамыш-Сарбаш Лазарь Дмитриевич
Отец ребёнка: Тохтамыш-Сарбаш Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Тохтамыш-Сарбаш Харитон Дмитриевич
Отец ребёнка: Тохтамыш-Сарбаш Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно