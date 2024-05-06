Алексеев Леонид Арсентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1916
Дата смерти04.04.1987
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1916
Отец: Алексеев Арсентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глушенкова (Алексеева) Вера Леонидовна
Мать ребёнка: Алексеева (Плюхина) Софья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1947
Сын: Алексеев Геннадий Леонидович
Мать ребёнка: Алексеева (Плюхина) Софья Ивановна
Рождение ребёнка
08.04.1951
Дочь: (Алексеева) Людмила Леонидовна
Мать ребёнка: Алексеева (Плюхина) Софья Ивановна
Смерть
04.04.1987