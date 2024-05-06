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Алексеев Леонид Арсентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1916

Дата смерти

04.04.1987

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1916

Отец: Алексеев Арсентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глушенкова (Алексеева) Вера Леонидовна

Мать ребёнка: Алексеева (Плюхина) Софья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1947

Сын: Алексеев Геннадий Леонидович

Мать ребёнка: Алексеева (Плюхина) Софья Ивановна

Рождение ребёнка
08.04.1951

Дочь: (Алексеева) Людмила Леонидовна

Мать ребёнка: Алексеева (Плюхина) Софья Ивановна

Смерть
04.04.1987

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