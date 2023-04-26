Кирила Васильев
Место рождения
Дата рождения18.03.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1804
Отец: Василий Иванов
Мать: Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цения Тимофеева
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Катерина Кирилова
Мать ребёнка: Аксинья
Место жительства
28.04.1835
№8 ревизии - 2
Рождение ребёнка
1841
Сын: Егор Кирилов
Мать ребёнка: Цения Тимофеева
Место жительства
1851
Смерть
Неизвестно