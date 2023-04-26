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Кирила Васильев

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

18.03.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1804

Отец: Василий Иванов

Мать: Домна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цения Тимофеева

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Катерина Кирилова

Мать ребёнка: Аксинья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
28.04.1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№8 ревизии - 2
Рождение ребёнка
1841

Сын: Егор Кирилов

Мать ребёнка: Цения Тимофеева

Место жительства
1851
Смерть
Неизвестно

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