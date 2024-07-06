Астахова Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Астахов Сергей Гаврилович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Астахов Сергей Гаврилович
Рождение ребёнка
12.02.1925
Дочь: Астахова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Астахов Сергей Гаврилович
Смерть
Неизвестно