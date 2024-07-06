Астахова Анастасия Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАстахова Анастасия Ивановна

Астахова Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астахов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Астахов Сергей Гаврилович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Астахов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Астахов Сергей Гаврилович

Рождение ребёнка
12.02.1925

Дочь: Астахова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Астахов Сергей Гаврилович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.