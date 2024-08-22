Серафима
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крылов Юрий
Отец ребёнка: Крылов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крылов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карандаев Сергей
Рождение ребёнка
20.04.1959
Сын: Карандаев Александр
Отец ребёнка: Карандаев Сергей
Смерть
1997