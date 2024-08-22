Серафима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСерафима

Серафима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Юрий

Отец ребёнка: Крылов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крылов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карандаев Сергей

Рождение ребёнка
20.04.1959

Сын: Карандаев Александр

Отец ребёнка: Карандаев Сергей

Смерть
1997

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