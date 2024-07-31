Гребенщиков Геннадий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1938
Рождение ребёнка
24.11.1967
Дочь: Дилай (Гребенщикова) Ирина Геннадьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1973
Дочь: Уткина (Гребенщикова) Надежда Геннадьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1975
Дочь: Гребенщикова Наталья Геннадьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно