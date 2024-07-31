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Гребенщиков Геннадий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1938

Отец: Гребенщиков Григорий

Мать: Гребенщикова (Ермолаева) Зоя Платоновна

Рождение ребёнка
24.11.1967

Дочь: Дилай (Гребенщикова) Ирина Геннадьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1973

Дочь: Уткина (Гребенщикова) Надежда Геннадьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1975

Дочь: Гребенщикова Наталья Геннадьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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