Иван Иоакимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Иоакимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1674

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1640 г.р.

Мать

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
1674

Отец: Иоаким

Мать: Екатерина Иванова

Иван Иоакимович (1674 — ?) Родился в семье священника села Фефилова Романов-Борисоглебского уезда1 Иоакима. Служил дьячком в том же селе. О семье его данных нет. Источники: РГАДА ф.350 оп.1 д.483 РГАД... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Смерть
Неизвестно

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