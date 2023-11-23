Иван Иоакимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1674
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1674
Отец: Иоаким
Мать: Екатерина Иванова
Иван Иоакимович (1674 — ?) Родился в семье священника села Фефилова Романов-Борисоглебского уезда1 Иоакима. Служил дьячком в том же селе. О семье его данных нет. Источники: РГАДА ф.350 оп.1 д.483 РГАД... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Смерть
Неизвестно