Путятин Павел Павлович
Место рожденияим. Высокое Новгородской губ.
Дата рождения1871
Дата смерти20.09.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Табоне Наталья Павловна
Мать ребёнка: Путятин Ольга Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Путятин Ольга Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Павловна
Мать ребёнка: Путятин Ольга Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Путятин Ольга Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Полковник Кавалергардского полка, шталмейстер
Смерть
20.09.1943
Париж