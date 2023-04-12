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Путятин Павел Павлович

Место рождения

им. Высокое Новгородской губ.

Дата рождения

1871

Дата смерти

20.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

им. Высокое Новгородской губ.
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Табоне Наталья Павловна

Мать ребёнка: Путятин Ольга Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Путятин Михаил Павлович

Мать ребёнка: Путятин Ольга Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Павловна

Мать ребёнка: Путятин Ольга Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Путятин Ольга Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Полковник Кавалергардского полка, шталмейстер
Смерть
20.09.1943
Париж
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