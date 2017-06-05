Денисов Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1954
Дата смерти05.06.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1954
Отец: Денисов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Денисова (Веретина) Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
22.07.1980
Сын: Денисов Денис Анатольевич
Мать ребёнка: Денисова (Веретина) Татьяна Сергеевна
Смерть
05.06.2017