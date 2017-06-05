Денисов Анатолий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Анатолий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1954

Дата смерти

05.06.2017

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

БН
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Место
Комментарий
Рождение
23.07.1954

Отец: Денисов Михаил

Мать: Денисова (Архипова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Денисова (Веретина) Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
22.07.1980

Сын: Денисов Денис Анатольевич

Мать ребёнка: Денисова (Веретина) Татьяна Сергеевна

Смерть
05.06.2017

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