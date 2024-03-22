Медведев Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.10.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1890 ст.
Крещение
14.10.1890 ст.
Александровка, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Запись 54М (фото 0044), крестили в селе Александровка Владимирской церкви. Восприемники: той же деревни (Удобновка) уволенный солдат армии Максим Иванович и крестьянская жена Стефанида ?(Иф)лисинова
Смерть
Неизвестно