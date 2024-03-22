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Медведев Андрей Васильевич

Место рождения

Удобновка, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.10.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1857 г.р.

Мать

Около 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1890 ст.

Отец: Медведев Василий Емельянович

Мать: Медведева Евдокия Ивановна

Удобновка, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
14.10.1890 ст.
Александровка, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Запись 54М (фото 0044), крестили в селе Александровка Владимирской церкви. Восприемники: той же деревни (Удобновка) уволенный солдат армии Максим Иванович и крестьянская жена Стефанида ?(Иф)лисинова
Смерть
Неизвестно
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