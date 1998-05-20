Антушев Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антушев Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1998

Отец: Антушев Дмитрий Геннадьевич

Мать: Антушева Людмила Сергеевна

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