Самонова (Фетисова) Мария Андреевна
Место рожденияРоссия, дер. Курлышево, Михайловского р-на, Рязанской обл.
Дата рождения15.02.1897
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1897
Отец: Фетисов Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
1994
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно