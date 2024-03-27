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Самонова (Фетисова) Мария Андреевна

Место рождения

Россия, дер. Курлышево, Михайловского р-на, Рязанской обл.

Дата рождения

15.02.1897

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1897

Отец: Фетисов Андрей

Мать: Фетисовa Екатерина Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1994
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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