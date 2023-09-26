Андреев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куропаткина Наталья Кирилловна

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