Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.2008

Сын: Сафиуллин Радмир Фиданович

Отец ребёнка: Сафиуллин Фидан Альфритович

Рождение ребёнка
06.01.2011

Сын: Сафиуллин Даниил Фиданович

Отец ребёнка: Сафиуллин Фидан Альфритович

Рождение ребёнка
2019

Сын: Сафиуллин Давид Фиданович

Отец ребёнка: Сафиуллин Фидан Альфритович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафиуллин Фидан Альфритович

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