Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.08.2008
Сын: Сафиуллин Радмир Фиданович
Отец ребёнка: Сафиуллин Фидан Альфритович
Рождение ребёнка
06.01.2011
Сын: Сафиуллин Даниил Фиданович
Отец ребёнка: Сафиуллин Фидан Альфритович
Рождение ребёнка
2019
Сын: Сафиуллин Давид Фиданович
Отец ребёнка: Сафиуллин Фидан Альфритович
Бракосочетание
Неизвестно