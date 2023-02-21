Сарайкин Василий Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Сарайкин Фома Михайлович
Мать: Сарайкин Анна Савельевна
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жеребцова Нина
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жеребцова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жеребцова Нина
Смерть
Неизвестно