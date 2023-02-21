Сарайкин Василий Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарайкин Василий Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Сарайкин Фома Михайлович

Мать: Сарайкин Анна Савельевна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жеребцова Нина

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жеребцова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жеребцова Нина

Смерть
Неизвестно
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