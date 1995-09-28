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Дмитренкова Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1905

Дата смерти

28.09.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1905

Отец: Дмитренков Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Григорий Иванович

Рождение ребёнка
10.10.1933

Дочь: Ершова (Захарова) Евгения Григорьевна

Отец ребёнка: Захаров Григорий Иванович

Смерть
28.09.1995
Ликино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

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