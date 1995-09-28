Дмитренкова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1905
Дата смерти28.09.1995
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1905
Отец: Дмитренков Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1933
Дочь: Ершова (Захарова) Евгения Григорьевна
Отец ребёнка: Захаров Григорий Иванович
Смерть
28.09.1995
Ликино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область