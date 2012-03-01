Липкус Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липкус Ольга Ивановна

Место рождения

Нижняя Крынка, Донецкая область

Дата рождения

27.05.1949

Дата смерти

01.03.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1954 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козун Игорь Николаевич

Развод
Неизвестно

Муж: Козун Игорь Николаевич

Рождение ребёнка
20.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козун Игорь Николаевич

Смерть
01.03.2012

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