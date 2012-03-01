Липкус Ольга Ивановна
Место рожденияНижняя Крынка, Донецкая область
Дата рождения27.05.1949
Дата смерти01.03.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.08.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козун Игорь Николаевич
Смерть
01.03.2012