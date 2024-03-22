Юферев Яков
Место рождения
Дата рождения23.11.1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1822 ст.
Бракосочетание
14.02.1845
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Юферева Параскева Петрова
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Юферева Параскева Петрова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Юферева Апрасинья Яковлевна
Мать ребёнка: Юферева Параскева Петрова
Рождение ребёнка
17.06.1860
Дочь: Юферева Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Юферева Параскева Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно