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Юферев Яков

Место рождения

Пустоши, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

23.11.1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1822 ст.

Отец: не указан

Мать: Маковеева Евдокия Кондратьева

Пустоши, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
14.02.1845

Жена: Юферева Параскева Петрова

Пустоши, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Юферев Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Юферева Параскева Петрова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Юферев Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Юферева Параскева Петрова

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Юферева Апрасинья Яковлевна

Мать ребёнка: Юферева Параскева Петрова

Рождение ребёнка
17.06.1860

Дочь: Юферева Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Юферева Параскева Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юферев Анисим Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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