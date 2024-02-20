Ледник Николай Игорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ледник Николай Игорьевич

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Место рождения

СССР Приморский кр.г.Находка п.Врангель

Дата рождения

Около 1885

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Ледник Игорь

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.05.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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