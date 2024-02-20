Ледник Николай Игорьевич
Место рожденияСССР Приморский кр.г.Находка п.Врангель
Дата рожденияОколо 1885
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Ледник Игорь
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.05.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности