Залевская (Быченко) Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Рождение ребёнка
03.06.1963
Дочь: Залевская Лариса Владимировна
Отец ребёнка: Залевский Владимир Данилович
Рождение ребёнка
02.08.1964
Сын: Залевский Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Залевский Владимир Данилович
Рождение ребёнка
07.06.1966
Сын: Залевский Василий Владимирович
Отец ребёнка: Залевский Владимир Данилович
Рождение ребёнка
1971
Сын: Залевский Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Залевский Владимир Данилович
Бракосочетание
Неизвестно