Залевская (Быченко) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залевская (Быченко) Мария Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Быченко Тимофей Михайлович

Мать: Быченко Агрипина Ефимовна

Рождение ребёнка
03.06.1963

Дочь: Залевская Лариса Владимировна

Отец ребёнка: Залевский Владимир Данилович

Рождение ребёнка
02.08.1964

Сын: Залевский Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Залевский Владимир Данилович

Рождение ребёнка
07.06.1966

Сын: Залевский Василий Владимирович

Отец ребёнка: Залевский Владимир Данилович

Рождение ребёнка
1971

Сын: Залевский Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Залевский Владимир Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Залевский Владимир Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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