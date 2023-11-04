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Охват Андрей Маркович

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Место рождения

с.Великомихайловка Александровский уезд Екатеринославская губерния

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Охват Марк Кондратович

Мать: Охват Анна Радионовна

с.Великомихайловка Александровский уезд Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1903

Сын: Охват Антон Андреевич

Мать ребёнка: Охват София Никифоровна

Великомихайловка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Охват Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Охват София Никифоровна

Великомихайловка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Охват София Никифоровна

Великомихайловка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Охват Николай Андреевич

Мать ребёнка: Охват Агафья Захаровна

Великомихайловка, Дніпропетровська область
Усыновлен Андреем Марковичем Охват
Рождение ребёнка
1922

Сын: Охват Василий Андреевич

Мать ребёнка: Охват Агафья Захаровна

Русское, Курский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1925

Сын: Охват Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Охват Агафья Захаровна

Русское, Курский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Охват София Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Охват Агафья Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1953
Русское, Курский муниципальный район, Ставропольский край
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