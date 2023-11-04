Охват Андрей Маркович
Место рожденияс.Великомихайловка Александровский уезд Екатеринославская губерния
Дата рожденияОколо 1887
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1887
Отец: Охват Марк Кондратович
Мать: Охват Анна Радионовна
с.Великомихайловка Александровский уезд Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1903
Мать ребёнка: Охват София Никифоровна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Охват София Никифоровна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Охват София Никифоровна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Охват Агафья Захаровна
Усыновлен Андреем Марковичем Охват
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Охват Агафья Захаровна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Охват Агафья Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Охват София Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Охват Агафья Захаровна
Смерть
1953