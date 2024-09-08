Гоголев Николай Сергеевич (поэт) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоголев Николай Сергеевич (поэт)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гоголев Сергей Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.09.1968

Дочь: Нгуен Елена Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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