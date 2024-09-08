Гоголев Николай Сергеевич (поэт)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гоголев Сергей Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.09.1968
Дочь: Нгуен Елена Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно