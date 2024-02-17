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Шестакова Томара Владимировна
Шестакова Томара Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Шестаков Владимир Николаевич
Мать
Шестакова Ольга
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Шестаков Владимир Николаевич
Мать:
Шестакова Ольга
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