Спицин Александр Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпицин Александр Валентинович

Спицин Александр Валентинович

avatar

Место рождения

д.Абагур Кемеровской Области

Дата рождения

06.08.1949

Дата смерти

28.02.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1949

Отец: Спицин Валентин Михайлович

Мать: Спицина(Пилипенко) (Пилипенко) Анастасия (Таисия) Николаевна

Бракосочетание
17.09.1972

Жена: Спицина(Рязанова) (Рязанова) Наталия Матвеевна

Рождение ребёнка
17.06.1973

Дочь: Тарасова(Спицина) (Спицина) Оксана Александровна

Мать ребёнка: Спицина(Рязанова) (Рязанова) Наталия Матвеевна

Смерть
28.02.2022
Причина смерти: Онкология
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.