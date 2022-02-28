Спицин Александр Валентинович
Место рожденияд.Абагур Кемеровской Области
Дата рождения06.08.1949
Дата смерти28.02.2022
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1949
Бракосочетание
17.09.1972
Рождение ребёнка
17.06.1973
Дочь: Тарасова(Спицина) (Спицина) Оксана Александровна
Мать ребёнка: Спицина(Рязанова) (Рязанова) Наталия Матвеевна
Смерть
28.02.2022
Причина смерти: Онкология
Похороны
Неизвестно