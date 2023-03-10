Коврижных Корнил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Коврижных Тимофей
Мать: Коврижных Стефанида
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Улита
Мать ребёнка: Коврижных Ульяния
Рождение ребёнка
1794
по ревизской сказке 1795 года май месяц, указано что ему полгода, т.е. родился примерно в декабре 1794
Рождение ребёнка
1797
Сын: Коврижных Сидор
Мать ребёнка: Коврижных Ульяния
Рождение ребёнка
1803
Рождение ребёнка
1803
Рождение ребёнка
1806
Сын: Коврижных Савва
Мать ребёнка: Коврижных Ульяния
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Коврижных Ульяния
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Коврижных Ульяния
Смерть
1851