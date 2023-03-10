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Коврижных Корнил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Коврижных Тимофей

Мать: Коврижных Стефанида

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Улита

Мать ребёнка: Коврижных Ульяния

Урусовская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1794

Сын: Коврижных Иван

Мать ребёнка: Коврижных Ульяния

Урусовская, Котельнический уезд, Вятская губерния
по ревизской сказке 1795 года май месяц, указано что ему полгода, т.е. родился примерно в декабре 1794
Рождение ребёнка
1797

Сын: Коврижных Сидор

Мать ребёнка: Коврижных Ульяния

Рождение ребёнка
1803

Сын: Коврижных Иван

Мать ребёнка: Коврижных Ульяния

Рождение ребёнка
1803

Сын: Коврижных Иван

Мать ребёнка: Коврижных Ульяния

Рождение ребёнка
1806

Сын: Коврижных Савва

Мать ребёнка: Коврижных Ульяния

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Коврижных Ульяния

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Коврижных Ульяния

Смерть
1851
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