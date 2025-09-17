Милова Елена Алексеевна 02.03.1980 — найти родственников по фамилии на Familio

Милова Елена Алексеевна

Автор
ЕМ
Милова Е.

женский, родилась 02.03.1980, Горняк, Локтевский муниципальный район, Алтайский край

Отец
Милов Алексей Назарович24.03.1950 г.р.
Мать
Милова (Филева) Тамара Семеновна01.10.1953 г.р.
Дети
Мартыненко Екатерина Валерьевна02.04.2000 г.р.
Мартыненко Никита Валерьевич07.03.2004 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1980

Отец: Милов Алексей Назарович

Мать: Милова (Филева) Тамара Семеновна

Горняк, Локтевский муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
02.04.2000

Дочь: Мартыненко Екатерина Валерьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.03.2004

Сын: Мартыненко Никита Валерьевич

Отец ребёнка: не указан

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