Милова Елена Алексеевна
женский, родилась 02.03.1980, Горняк, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
ОтецМилов Алексей Назарович24.03.1950 г.р.
МатьМилова (Филева) Тамара Семеновна01.10.1953 г.р.
Дети
Мартыненко Екатерина Валерьевна02.04.2000 г.р.
Мартыненко Никита Валерьевич07.03.2004 г.р.
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Рождение
02.03.1980
Горняк, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.04.2000
Дочь: Мартыненко Екатерина Валерьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.03.2004
Сын: Мартыненко Никита Валерьевич
Отец ребёнка: не указан