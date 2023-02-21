Филюшкин Алексей Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филюшкин Алексей Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1926

Сын: Филюшкин Иван

Мать ребёнка: Филюшкина Варвара

Рождение ребёнка
06.02.1928

Сын: Филюшкин Михаил

Мать ребёнка: Филюшкина Варвара

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Зиброва Анна

Мать ребёнка: Филюшкина Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филюшкина Варвара

Смерть
Неизвестно
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