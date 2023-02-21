Филюшкин Алексей Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1926
Сын: Филюшкин Иван
Мать ребёнка: Филюшкина Варвара
Рождение ребёнка
06.02.1928
Сын: Филюшкин Михаил
Мать ребёнка: Филюшкина Варвара
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Зиброва Анна
Мать ребёнка: Филюшкина Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филюшкина Варвара
Смерть
Неизвестно