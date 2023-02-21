Грибов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1923

Сын: Грибов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Грибова Аграфена Иосиповна

Тарасьево, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1927

Сын: Грибов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Грибова Аграфена Иосиповна

Смерть
Неизвестно
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