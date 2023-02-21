Грибов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1923
Мать ребёнка: Грибова Аграфена Иосиповна
Тарасьево, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1927
Сын: Грибов Юрий Иванович
Мать ребёнка: Грибова Аграфена Иосиповна
Смерть
Неизвестно