Вахрушева Мария Лукинична
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти21.01.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Вахрушева Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Вахрушев Терентий Михайлович
Отец: Лука Ермилович
Мать: Матрона (1 жена)
Дочь: Вахрушева Дарья Терентьевна
Отец ребёнка: Вахрушев Терентий Михайлович
Сын: Вахрушев Николай Терентьевич
Отец ребёнка: Вахрушев Терентий Михайлович
Дочь: Вахрушева Марья Терентьевна
Отец ребёнка: Вахрушев Терентий Михайлович
Дочь: Вахрушева Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Вахрушев Терентий Михайлович
Сын: Вахрушев Азарий Терентьевич
Отец ребёнка: Вахрушев Терентий Михайлович
Сын: Вахрушев Спиридон Терентьевич
Отец ребёнка: Вахрушев Терентий Михайлович
Сын: Вахрушев Тимофей Терентьевич
Отец ребёнка: Вахрушев Терентий Михайлович
Дочь: Вахрушева Феодосия Терентьевна
Отец ребёнка: Вахрушев Терентий Михайлович
Дочь: Вахрушева Любовь Терентьевна
Отец ребёнка: Вахрушев Терентий Михайлович
Дочь: Вахрушева Ольга Терентьевна
Отец ребёнка: Вахрушев Терентий Михайлович