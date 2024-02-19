Вахрушева Мария Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахрушева Мария Лукинична

Место рождения

Порозово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1842

Дата смерти

21.01.1904

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.07.1781

Дочь: Вахрушева Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Вахрушев Терентий Михайлович

Рождение
1842

Отец: Лука Ермилович

Мать: Матрона (1 жена)

Порозово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.03.1865

Дочь: Вахрушева Дарья Терентьевна

Отец ребёнка: Вахрушев Терентий Михайлович

Бакино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.12.1866

Сын: Вахрушев Николай Терентьевич

Отец ребёнка: Вахрушев Терентий Михайлович

Бакино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.03.1869

Дочь: Вахрушева Марья Терентьевна

Отец ребёнка: Вахрушев Терентий Михайлович

Бакино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.07.1871

Дочь: Вахрушева Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Вахрушев Терентий Михайлович

Бакино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.12.1873

Сын: Вахрушев Азарий Терентьевич

Отец ребёнка: Вахрушев Терентий Михайлович

Сильво, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.10.1876

Сын: Вахрушев Спиридон Терентьевич

Отец ребёнка: Вахрушев Терентий Михайлович

Сильво, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.04.1879

Сын: Вахрушев Тимофей Терентьевич

Отец ребёнка: Вахрушев Терентий Михайлович

Сильво, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.05.1882

Дочь: Вахрушева Феодосия Терентьевна

Отец ребёнка: Вахрушев Терентий Михайлович

Сильво, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.09.1884

Дочь: Вахрушева Любовь Терентьевна

Отец ребёнка: Вахрушев Терентий Михайлович

Сильво, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.06.1886

Дочь: Вахрушева Ольга Терентьевна

Отец ребёнка: Вахрушев Терентий Михайлович

Сильво, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
21.01.1904
Причина смерти - от воспаления лёгких в возрасте 52 года
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