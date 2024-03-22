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(Passman) Blume (Bertha)

Место рождения

Minsk, Belarus

Дата рождения

?.04.1881

Дата смерти

15.06.1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Axelroad Nathan

Место жительства
Неизвестно
Иммиграция
1886
Иммиграция
1887
Иммиграция
1888
Место жительства
1900
Рождение ребёнка
27.09.1902

Дочь: (Axelrod) Lillien

Отец ребёнка: Axelroad Nathan

Место жительства
1905
Место жительства
1905
Рождение ребёнка
05.06.1905

Дочь: Barth (Axelroad) Sylvia

Отец ребёнка: Axelroad Nathan

Место жительства
1910
Место жительства
1915
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Смерть
15.06.1943
Похороны
17.06.1943

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