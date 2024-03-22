(Passman) Blume (Bertha)
Место рожденияMinsk, Belarus
Дата рождения?.04.1881
Дата смерти15.06.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Axelroad Nathan
Место жительства
Неизвестно
Иммиграция
1886
Иммиграция
1887
Иммиграция
1888
Место жительства
1900
Рождение ребёнка
27.09.1902
Дочь: (Axelrod) Lillien
Отец ребёнка: Axelroad Nathan
Место жительства
1905
Место жительства
1905
Рождение ребёнка
05.06.1905
Дочь: Barth (Axelroad) Sylvia
Отец ребёнка: Axelroad Nathan
Место жительства
1910
Место жительства
1915
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Смерть
15.06.1943
Похороны
17.06.1943