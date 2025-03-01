Болгов Ульян Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Болгов Ульян

Автор
ИИ
Иванова И.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Болгов Николай Ульянович24.09.1902 г.р.
(Болгова) Неизвестно УльяновнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Болгова) Неизвестно Ульяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воропаева (Болгова) Александра Ульяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1902

Сын: Болгов Николай Ульянович

Мать ребёнка: не указана

Нижняя Любовша, Верховский муниципальный район, Орловская область

Смерть
Неизвестно

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