Болгов Ульян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болгов Ульян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1902 ст.

Сын: Болгов Николай Ульянович

Мать ребёнка: не указана

Нижняя Любовша, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воропаева Александра Ульяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Ульяновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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