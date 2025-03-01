Болгов Ульян
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Болгов Николай Ульянович24.09.1902 г.р.
(Болгова) Неизвестно УльяновнаНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Болгова) Неизвестно Ульяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воропаева (Болгова) Александра Ульяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1902
Мать ребёнка: не указана
Нижняя Любовша, Верховский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно