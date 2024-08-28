Леонтьева Мария Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьева Мария Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравков Роланд Глебович

Отец ребёнка: Кравков Глеб Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравков Глеб Владимирович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Кравков Орлений Глебович

Отец ребёнка: Кравков Глеб Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
https://forum.vgd.ru/2138/64005/
Смерть
Неизвестно

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