Леонтьева Мария Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кравков Глеб Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Кравков Глеб Владимирович
Москва, город федерального значения Москва
https://forum.vgd.ru/2138/64005/
Смерть
Неизвестно