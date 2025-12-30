Симанский Филарет Владимирович
мужской, родился 16.10.1882, Москва, город федерального значения Москва
умер Неизвестно
МатьСиманская (Пороховщикова) Ольга Александровна1857 г.р.
ОтецСиманский Владимир Андреевич03.11.1853 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
16.10.1882
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Рождение - Москва. Сретенский сорок. Церковь св. Николая Чудотворца на Мясницкой https://cgamos.ru/metric-books/203/203-776/203-776-688/ к.264