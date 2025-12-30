Симанский Филарет Владимирович 16.10.1882 — найти родственников по фамилии на Familio

Симанский Филарет Владимирович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 16.10.1882, Москва, город федерального значения Москва

умер Неизвестно

Мать
Симанская (Пороховщикова) Ольга Александровна1857 г.р.
Отец
Симанский Владимир Андреевич03.11.1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1882

Отец: Симанский Владимир Андреевич

Мать: Симанская (Пороховщикова) Ольга Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение - Москва. Сретенский сорок. Церковь св. Николая Чудотворца на Мясницкой https://cgamos.ru/metric-books/203/203-776/203-776-688/ к.264

Смерть
Неизвестно

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