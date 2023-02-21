Кошкина Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1913
Дочь: Кошкина Анна Яковлевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.08.1921
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.01.1923
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.02.1932
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.12.1935
Дочь: Кошкина Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
1951
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно