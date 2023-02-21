Кошкина Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Александра Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1913

Дочь: Кошкина Анна Яковлевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Петухов, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.08.1921

Сын: Кошкин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Петухов, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1923

Сын: Кошкин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Петухов, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.02.1932

Сын: Кошкин Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Петухов, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1935

Дочь: Кошкина Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Петухов, Яранский уезд, Вятская губерния
Место жительства
1951
Петухов, Яранский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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