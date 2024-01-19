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Югринов Евгений Владимирович
Югринов Евгений Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.10.1987
Пол
Мужской
Отец
Югринов Владимир Евгеньевич
1959 г.р.
Мать
Озорнина Ираида Николаевна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1987
Отец:
Югринов Владимир Евгеньевич
Мать:
Озорнина Ираида Николаевна
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