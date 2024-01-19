Югринов Евгений Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Югринов Евгений Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ВЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1987

Отец: Югринов Владимир Евгеньевич

Мать: Озорнина Ираида Николаевна

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