Мясникова Устинья Карпова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1714
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1685
Отец ребёнка: Мясников Егор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1690
Дочь: Мясникова Ульяна Егорова
Отец ребёнка: Мясников Егор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мясников Егор Иванов
Смерть
1714