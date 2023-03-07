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Мясникова Устинья Карпова

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Место рождения

Мысовые Челны, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1714

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1666 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мысовые Челны, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
Около 1685

Сын: Мясников Григорий Егоров

Отец ребёнка: Мясников Егор Иванов

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1690

Дочь: Мясникова Ульяна Егорова

Отец ребёнка: Мясников Егор Иванов

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мясников Егор Иванов

Смерть
1714
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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